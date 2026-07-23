Кабриолеты, дизель, грузовики — Нивы, которые нам не достались

Стратегия, которой не было Главный дизайнер Нивы – Валерий Семушкин, который сделал ВАЗ-2121 именно таким, каким он стал, вспоминал, как смеялся с коллегами в 1978 году над фразой из австрийского журнала Austro-Motor о «советской торговой стратегии», способствующей тому, что на рынок вышел автомобиль, который «попал в пустую нишу».
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