Кабриолеты, дизель, грузовики — Нивы, которые нам не достались

Стратегия, которой не было Главный дизайнер Нивы – Валерий Семушкин, который сделал ВАЗ-2121 именно таким, каким он стал, вспоминал, как смеялся с коллегами в 1978 году над фразой из австрийского журнала Austro-Motor о «советской торговой стратегии», способствующей тому, что на рынок вышел автомобиль, который «попал в пустую нишу».