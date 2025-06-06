Центр реабилитации участников СВО появится на Шаморе во Владивостоке

В районе бухты Шамора в 2026 году начнут строить Реабилитационный центр для участников СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, уточнивший, что проект согласован с Министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии