Центр реабилитации участников СВО появится на Шаморе во Владивостоке

В районе бухты Шамора в 2026 году начнут строить Реабилитационный центр для участников СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, уточнивший, что проект согласован с Министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, сообщает PRIMPRESS.