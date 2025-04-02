Светлана Зейналова рассказала, что ее дочь-аутист владеет двумя языками

Телеведущая Светлана Зейналова высказалась о жизни с дочерью-аутистом. Звезда Первого канала призналась подписчикам в соцсетях, что врачи ставили Александре диагноз "необучаемость", однако они с этим не смирились и начали активно работать над проблемой.