Светлана Зейналова рассказала, что ее дочь-аутист владеет двумя языками

Телеведущая Светлана Зейналова высказалась о жизни с дочерью-аутистом. Звезда Первого канала призналась подписчикам в соцсетях, что врачи ставили Александре диагноз "необучаемость", однако они с этим не смирились и начали активно работать над проблемой.
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