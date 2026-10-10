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Аргументы и Факты

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Раскрыто, почему Зеленский боится мирных переговоров

Раскрыто, почему Зеленский боится мирных переговоров

Внутри Украины на фоне политического кризиса происходит фактическое формирование двух полярных политических сил - общество разделяется на «партию войны» и «партию мира», и этот процесс сопровождается громким скандалом.

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