От рака умер 56-летний актёр фильма "Карты, деньги, два ствола" Джейк Абрахам

Британский актер театра и кино умер от недавно выявленного у него рака простаты.Актёр Джейк Абрахам, известный по роли грабителя Дина из фильма Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", умер от несвоевременно обнаруженной у него онкологии, так как не торопился обращаться к докторам несмотря на плохое самочувствие в течении последних четырёх лет.