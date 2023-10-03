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От рака умер 56-летний актёр фильма "Карты, деньги, два ствола" Джейк Абрахам

От рака умер 56-летний актёр фильма "Карты, деньги, два ствола" Джейк Абрахам

Британский актер театра и кино умер от недавно выявленного у него рака простаты.Актёр Джейк Абрахам, известный по роли грабителя Дина из фильма Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", умер от несвоевременно обнаруженной у него онкологии, так как не торопился обращаться к докторам несмотря на плохое самочувствие в течении последних четырёх лет.

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