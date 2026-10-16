Экс-руководители подведомственного Минтрансу РФ ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» получили до 7,5 лет лишения свободы за хищение 100 млн рублей, выделенных на развитие единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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