Опасные явления: омское МЧС предупредило о плохой погоде. Сегодня днем местами по региону ожидаются очень сильный дождь и грозы.
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Опасные явления: омское МЧС предупредило о плохой погоде. Сегодня днем местами по региону ожидаются очень сильный дождь и грозы.
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