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Собянин: Инвестиционный портал Москвы с момента запуска посетили более 20 млн раз

Собянин: Инвестиционный портал Москвы с момента запуска посетили более 20 млн раз

Портал сталь пользоваться активным спросом Спрос на столичный инвестиционный портал растет. Мэр Москвы Сергей Собянин поделился об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув, что с момента запуска программы ею воспользовались более 20 млн раз.

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