США не разрешают передавать Украине часть ракет Patriot из запасов других государств. По состоянию на 20 октября 2026 года американская администрация не оформила необходимые согласования, без которых союзники Вашингтона не могут отправить Киеву определенные партии американских ракет-перехватчиков.
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