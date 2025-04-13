Оперштаб Кубани рассказал о новых выбросах мазута в Анапе

КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы в воскресенье на двух участках побережья Анапы, речь идет об участке между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также о пляже в районе устья реки Можепсин, сообщили в оперштабе Кубани.