Больше половины британцев назвали Великобританию сломанной

Больше половины британцев считают, что Великобритания «сломана». Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщила британская газета The Sun со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским агентством Survation.
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