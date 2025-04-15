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Больше половины британцев назвали Великобританию сломанной

Больше половины британцев назвали Великобританию сломанной

Больше половины британцев считают, что Великобритания «сломана». Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщила британская газета The Sun со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским агентством Survation.

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ЮрийОгневед Литовченко
мелконаглия
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