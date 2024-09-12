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Нилов: Кабмин не поддержал законопроект об отмене ЕГЭ

Нилов: Кабмин не поддержал законопроект об отмене ЕГЭ

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что правительство РФ не поддержало законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу традиционных государственных экзаменов.

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Комментарии
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Павел Журавлев
Правильно сделал, нечего слушать Госдуру
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15 час.
Федор Родников
А вы что хотели,что бы Мойша Мишустин выступил против оглупления российской молодёжи?-он только ЗА.😜
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14 час.

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