Врач назвала самые вредные блюда на новогоднем столе

Врач-гастроэнтеролог Наталья Харченко назвала самые вредные новогодние блюда. Она отметила, что в праздники люди часто злоупотребляют едой и отдают предпочтение традиционным угощениям, многие из которых нельзя назвать полезными для здоровья, пишут "Известия".