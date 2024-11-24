Врач назвала самые вредные блюда на новогоднем столе

Врач-гастроэнтеролог Наталья Харченко назвала самые вредные новогодние блюда. Она отметила, что в праздники люди часто злоупотребляют едой и отдают предпочтение традиционным угощениям, многие из которых нельзя назвать полезными для здоровья, пишут "Известия".
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