Всё везде и сразу: создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали о разнообразии ре...

Всё везде и сразу: создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали о разнообразии режимов и дали добро на «сломанные» билдыРазработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen (Iratus: Lord of the Dead) рассказали о доступных режимах и подходе к балансу в будущей тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era.