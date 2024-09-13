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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Всё везде и сразу: создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали о разнообразии ре...

Всё везде и сразу: создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали о разнообразии ре...

Всё везде и сразу: создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали о разнообразии режимов и дали добро на «сломанные» билдыРазработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen (Iratus: Lord of the Dead) рассказали о доступных режимах и подходе к балансу в будущей тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era.

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