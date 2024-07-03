⚡️ К концу года в Армянске полностью обновят все лифты в многоэтажках 22 подъёмника уже демонтировали, вход в шахты зашили металлическими листами.
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⚡️ К концу года в Армянске полностью обновят все лифты в многоэтажках 22 подъёмника уже демонтировали, вход в шахты зашили металлическими листами.