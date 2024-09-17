В Жлобинском районе работы с древесиной на буреломах идут в режиме нон-стоп.

Вместо медового месяца Юлия Третьякова и Артем Семенец из Жлобинского района устраняют последствия ураганаВ воскресенье работники лесной отрасли отметят профессиональный праздник, но времени на отдых природа не дает.
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