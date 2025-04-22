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Калужские новости

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Чересчур хитрый житель Калужской области выдал сарайчик за настоящий дом

Чересчур хитрый житель Калужской области выдал сарайчик за настоящий дом

34-летний житель Ферзиковского района арендовал в селе Авчурино 10 соток земли под жилищное строительство, возвел там дешевый сарайчик, в обход закона зарегистрировал его как жилой дом, а затем выкупил у районной администрации этот участок по льготной стоимости34-летний житель Ферзиковского района арендовал в селе Авчурино 10 соток земли под жилищное строительство, возвел там дешевый сарайчик, в обход закона зарегистрировал его как жилой дом, а затем выкупил у районной администрации этот участок по льготной стоимости.

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