Чересчур хитрый житель Калужской области выдал сарайчик за настоящий дом

34-летний житель Ферзиковского района арендовал в селе Авчурино 10 соток земли под жилищное строительство, возвел там дешевый сарайчик, в обход закона зарегистрировал его как жилой дом, а затем выкупил у районной администрации этот участок по льготной стоимости34-летний житель Ферзиковского района арендовал в селе Авчурино 10 соток земли под жилищное строительство, возвел там дешевый сарайчик, в обход закона зарегистрировал его как жилой дом, а затем выкупил у районной администрации этот участок по льготной стоимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)