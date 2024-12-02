Метеорологи рассказали о сюрпризах погоды в декабре в Пермском крае

ПЕРМЬ, 2 декабря, ФедералПресс. Впервые за последние пять лет декабрь в Прикамье ожидается теплым. Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, особенно теплой прогнозируется первая половина последнего месяца 2024 года.
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