Российские знаменитости раскритиковали действия Meta

Российские знаменитости начали массово покидать свои аккаунты в социальных сетях, принадлежащих компании Meta, после заявления о том, что пользователям Facebook и Instagram официально разрешается публиковать призывы к насилию в отношении граждан РФ.
Российские знаменитости начали массово покидать свои аккаунты в социальных сетях, принадлежащих компании Meta, после заявления о том, что пользователям Facebook и Instagram официально разрешается публиковать призывы к насилию в отношении граждан РФ.
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