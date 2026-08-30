Не пошли по стопам отцов: кем стали сыновья шести известных актёров

Детство за кулисами и громкая фамилия вовсе не гарантируют, что ребёнок выберет съёмочную площадку. Известная фамилия открывает многие двери, но призвание не передаётся по наследству.
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