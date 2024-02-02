20 человек, которые просто хотели вкусно поесть, но у поваров были другие планы

Отправляясь поесть в заведении, мы ожидаем определенного качества. Но фото, которыми поделились пользователи интернета, лишний раз показывает, что разочарование может прийти даже в фешенебельном заведении.
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