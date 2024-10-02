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Прибавку к зарплате получат больше полицейских

Прибавку к зарплате получат больше полицейских

Сотрудники государственной фельдъегерской службы, работающие на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, получат ежемесячную прибавку к зарплате в размере до 65 процентов от должностного оклада.

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