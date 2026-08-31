Посол Враньеш: Гаагский суд предлагал Ратко Младичу эвтаназию, а после отказа лишил лекарств

После смерти Младича в адрес Гаагского трибунала прозвучали новые обвинения.Посол Боснии и Герцеговины в Белграде Александар Враньеш заявил, что Гаагский трибунал предлагал семье умершего генерала Ратко Младича согласиться на его эвтаназию.
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