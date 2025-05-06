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Дмитрий МАЛИКОВ дает зеленый свет летним концертам под открытым небом: артист приглашает на свой юбилейный танцевальный концерт в Зеленом театре ВДНХ

Дмитрий МАЛИКОВ дает зеленый свет летним концертам под открытым небом: артист приглашает на свой юбилейный танцевальный концерт в Зеленом театре ВДНХ

26 июня 2025 года  в Зеленом театре ВДНХ состоится большой танцевальный концерт Дмитрия Маликова. Это будет уникальный ивент под открытым небом, который обещает стать важным событием не только для верных поклонников артиста, но и для всех, кто открыт к танцевальной атмосфере лета.

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