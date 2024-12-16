Театр абсурда
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Театр абсурда

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Бой сил ССО Ким Чен Ына в Курской области: Первый официальный комментарий поступил

Бой сил ССО Ким Чен Ына в Курской области: Первый официальный комментарий поступил

Подтвердилось присутствие сил ССО Ким Чен Ына в Курской области. Они сражаются бок о бок с нашими морскими пехотинцами.

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