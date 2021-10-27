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Аргентинские заповедники провинции Чубут переведут на солнечную энергию: Новости ➕1, 27.10.2021

Аргентинские заповедники провинции Чубут переведут на солнечную энергию: Новости ➕1, 27.10.2021

Власти аргентинской провинции Чубут намереваются перевести на солнечную энергию все охраняемые территории и заповедники, которые ежегодно посещают тысячи туристов.

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