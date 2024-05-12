Герцогиня Сассекская Меган Маркл узнала о своем нигерийском происхождении

Герцогиня Сассекская Меган Маркл после ДНК-теста назвала Нигерию своей страной В октябре 2022 года герцогиня Сассекская сдала генеалогический тест ДНК, который указал, что она является «нигерийкой на 43%».
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