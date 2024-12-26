Ученые улучшили носимые устройства для мониторинга сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания остаются глобальной проблемой здравоохранения, что вызывает острую необходимость в инновационных диагностических инструментах, которые позволяют выявлять их на ранней стадии и проводить эффективное лечение.
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