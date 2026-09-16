InfoWatch и IVA Technologies интегрировали DLP-систему с корпоративной платформой видеоконференций

Совместимость охватывает рабочие сценарии с сервером ВКС IVA MCU, клиентским приложением IVA Connect и платформой IVA One, которая объединяет корпоративный мессенджер, аудио- и видеосвязь, электронную почту, календарь, адресную книгу и инструменты автоматизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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