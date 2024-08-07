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Welt: Запад задумался о мирных переговорах с Россией из-за неудач ВСУ

Welt: Запад задумался о мирных переговорах с Россией из-за неудач ВСУ

Страны Запада всерьез размышляют о начале мирных переговоров по причине «безнадеги» на поле боя у вооруженных сил Украины (ВСУ).

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