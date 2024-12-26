Путин оценил возможность победы над Украиной в 2025 году: «Бог с нами»

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о намерении России завершить конфликт на Украине, подчеркнув, что достижение целей специальной военной операции остается главной задачей на 2025 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии