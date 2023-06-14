Обыкновенный фашизм ﻿

Александр Роджерс Посмотрел я тут один ролик (видео есть в телеге и ВК). Украинские подростки (все такие модные, с купленными на родительские деньги шмотками, чистенькие, сытые, с айподсами в ушах) отвечают на вопрос, что они ненавидят больше всего.