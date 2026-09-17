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JONY рассекретил новое имя: певец сменил в паспорте Джахида Афраила на Массимо Торричелли

JONY рассекретил новое имя: певец сменил в паспорте Джахида Афраила на Массимо Торричелли

Российский исполнитель JONY сменил в паспорте имя и фамилию — с Джахида Афраила на Массимо Торричелли.

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