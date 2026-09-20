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Резиновая дорожка вместо бетона: ее можно снять, промыть и переложить в другое место

Резиновая дорожка вместо бетона: ее можно снять, промыть и переложить в другое место

Чтобы не ходить на даче по грязи, дорожки часто бетонируют. Но найден более простой в исполнении и дешевый метод обустройства территории — с помощью резиновых лент.

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