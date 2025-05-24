Кандидат в президенты Польши предложил оппоненту пройти тест на наркотики

ВАРШАВА, 24 мая, ФедералПресс. После телевизионных дебатов в пятницу, 23 мая, кандидат на пост президента Польши Кароль Навроцкий предложил своему оппоненту Рафалу Тшасковскому совместно пройти проверку на употребление запрещенных веществ.
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