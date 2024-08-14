Циничненько Заваривает кофе, закуривает виртуальную сигарету, неспешно затягивается виртуальным дымом, стряхивает виртуальный пепел в виртуальную пепельницу (это я так надеваю психоматрицу Трухана, если что) и начинает печатать.
Да, военные действуют не так, как хотят с дивана. А так, чтобы достичь максимального результата при минимуме потерь
Комментарии
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Владислав Владислав
А у Пендосов своих аналитиков, конечно, нет ? Дело в том, что Пендосы решают так СВОИ задачи, а команда Путина за счет Пендосов решает вопросы России!
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4 час.
Vasily Golov
Сижу и стучу."Тактика обеспечит победу в сражении,логистика( пути снабжения) обеспечит победу в битве-войне.Нет подвоза снарядом,продовольствия для армии истина в проигрыше.Не нужно заканчивать военные академии.Голодают пушки,голодают солдаты.Академические знания не нужны.Они нужны для разрушения путей снабжения.Для уничтожения моста нужен расчет взрывчатки.Какой и сколько.Ж/дорожный переход-станцию .Для его уничтожения надо знать систему ПВО,самолет не пошлешь.Нужна ракета.Тут надо знать какая и сколько ракет для уничтожения одной станции.Академия нужна.Диванный знаток указывает принцип .Как действовать и чем,он не говорит.Дипломированные спецы знают.Все теперь узнали,чем опасен смартфон и геолокация в нем.Ранее не знали,но пользовались.Противник-ВСУ с самого начала знал чем и как найти координаты звонарей.
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3 час.
VG
Vasily Golov
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.Отключили мобильную связь?Если нет,то планы КТО будут известны ВСУ.
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3 час.
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