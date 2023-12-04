Источник: ЕК готовит идеи по использованию доходов от активов РФ

По информации источника в Европейской комиссии (ЕК), орган вскоре намерен выдвинуть официальное предложение относительно использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов.
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