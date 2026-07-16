В Омской области мусоровоз на скорости въехал в жилой дом

В поселке Нововаршавка Омской области мусоровоз врезался в многоквартирный жилой дом. Причиной стало опущение гидравлического подъемного механизма, сообщает прокуратура Омской области в своем Telegram-канале.
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