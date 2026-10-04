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Журнал «Профиль»

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"Тоттенхэм" готов заплатить €130 млн за Хулиана Альвареса в январе

"Тоттенхэм" готов заплатить €130 млн за Хулиана Альвареса в январе

Лондонский клуб готов прописать в контракте аргентинского нападающего пункт о выкупе, который упростит возможный переход в "Барселону", если игрок позже решит продолжить карьеру в Каталонии.

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