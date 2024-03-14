Ученые наконец нашли ответ. Фото Shutterstock/Fotodom.ru Каким должен быть секс по продолжительности? Бывают случаи, когда все удовольствие заканчивается меньше чем за минуту.
Сколько на самом деле должен длиться секс
Комментарии
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radiofree RF
Секс должен длиться,до появления сквирта у женщины.😂
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6 час.
Karmadon
"любите друг друга <3" - что бы это значило?
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5 час.
EV
Evgeni Velesik
Я с подругой в Москве так любился, потом оба всё сырые и ноги дрожат! Скорострелы не могут дать женщине наслаждения, кайфа наконец!
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1 час.
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