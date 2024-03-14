Женские страсти
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Женские страсти

40 594 подписчика

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Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Я с подругой в Москве так любился, потом оба всё сырые и ноги дрожат! Скорострелы не могут дать женщине наслаждения, ...Сколько на самом ...
  • radiofree RF
    😍Амазонка, трактор...
  • Samarium
    Книжку переворошив, намотай на ус,все попки женские хороши, выбирай на вкус...👍Амазонка, трактор...

Сколько на самом деле должен длиться секс

Сколько на самом деле должен длиться секс

Ученые наконец нашли ответ. Фото Shutterstock/Fotodom.ru Каким должен быть секс по продолжительности? Бывают случаи, когда все удовольствие заканчивается меньше чем за минуту.

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Комментарии
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radiofree RF
Секс должен длиться,до появления сквирта у женщины.😂
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6 час.
Karmadon
&quot;любите друг друга &lt;3&quot; - что бы это значило?
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5 час.
EV
Evgeni Velesik
Я с подругой в Москве так любился, потом оба всё сырые и ноги дрожат! Скорострелы не могут дать женщине наслаждения, кайфа наконец!
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1 час.

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