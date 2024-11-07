Володин: Госдума разрабатывает ограничения по выплатам иноагентам

В Госдуме идет разработка законопроекта, устанавливающего специфический порядок выплат иностранным агентам за их интеллектуальный труд, о чем сообщил в своем Telegram-канале спикер российского парламента Вячеслав Володин.
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