Нефть Капитал

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ЦБ РФ: Прогнозы по инфляции в 2022 году ухудшились

ЦБ РФ: Прогнозы по инфляции в 2022 году ухудшились

Аналитики, опрошенные Центробанком в ходе ежемесячного исследования, ухудшили ожидания по некоторым макроэкономическим показателям в текущем году — теперь они ждут инфляцию в 22% вместо 20% и спад ВВП на 9,2% вместо 8%, говорится в сообщении ЦБ.

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