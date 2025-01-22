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55% американцев: Байден оставил США более разобщёнными после президентства

55% американцев: Байден оставил США более разобщёнными после президентства

Опрос Rasmussen Reports показал, что 55% американцев считают, что США стали более разобщёнными при Байдене.

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