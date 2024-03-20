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Пьяный житель Курской области расстрелял пять соседских шпицев за шумный лай через забор

Пьяный житель Курской области расстрелял пять соседских шпицев за шумный лай через забор

Пьяный житель Курской области расстрелял пять соседских шпицев за шумный лай через забор Елена ГалицкаяВ неблагополучной инциденте, произошедшем в селе Разветье Курской области, пьяный местный житель стал объектом обсуждения после того, как он открыл огонь из ружья по соседским шпицам.

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