Пьяный житель Курской области расстрелял пять соседских шпицев за шумный лай через забор Елена ГалицкаяВ неблагополучной инциденте, произошедшем в селе Разветье Курской области, пьяный местный житель стал объектом обсуждения после того, как он открыл огонь из ружья по соседским шпицам.
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