Пьяный житель Курской области расстрелял пять соседских шпицев за шумный лай через забор Елена ГалицкаяВ неблагополучной инциденте, произошедшем в селе Разветье Курской области, пьяный местный житель стал объектом обсуждения после того, как он открыл огонь из ружья по соседским шпицам.