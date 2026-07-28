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Стала известна потенциальная наследница сотен миллионов Эпштейна

Стала известна потенциальная наследница сотен миллионов Эпштейна

Потенциальной наследницей миллионов Эпштейна является уроженка Белоруссии ШулякПотенциальной наследницей активов американского финансиста Джеффри Эпштейна является уроженка Белоруссии Карина Шуляк.

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