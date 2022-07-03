Кортни Кардашьян рассказала о госпитализации Трэвиса Баркера с панкреатитом, угрожающим жизни

На днях барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер был госпитализирован из-за приступа панкреатита. Его супруга Кортни Кардашьян рассказала подписчикам в инстаграме*, что ситуация была очень серьезной, врачи боролись за жизнь Трэвиса.
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