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Игорь Красавин: как сложилась судьба актера, сыгравшего принца Патрика

Игорь Красавин: как сложилась судьба актера, сыгравшего принца Патрика

Советский музыкальный фильм-сказку «Не покидай…» любили взрослые и дети. История принца Патрика, вышедшая на экраны в 1989 году, сделала известным Игоря Красавина — исполнителя главной роли.

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