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Газета.ру

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Экс-игрок Булыкин: надеюсь, с приходом Даку "Спартак" не заиграет слишком просто

Экс-игрок Булыкин: надеюсь, с приходом Даку "Спартак" не заиграет слишком просто

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил надежду, что с приходом албанского форварда Мирлинда Даку игра московского "Спартака" не упростится и не сведется к подачам на габаритного футболиста.

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