Экс-игрок Булыкин: надеюсь, с приходом Даку "Спартак" не заиграет слишком просто

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил надежду, что с приходом албанского форварда Мирлинда Даку игра московского "Спартака" не упростится и не сведется к подачам на габаритного футболиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии