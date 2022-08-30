Инженерная школа УГМК объявляет о новом наборе учащихся

Инженерная школа УГМК объявляет о новом наборе. С 30 августа и по 22 сентября на сайте образовательного проекта «Инженерная школа УГМК» открыта регистрация школьников, желающих связать свое будущее с горнодобывающей промышленностью и металлургией.