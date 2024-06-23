Минобороны: ПВО сбила четыре ракеты ATACMS над Севастополем, но одна отклонилась от траектории и взорвалась

В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадали более 20 мирных жителей, в том числе детиСредства противовоздушной обороны сбили в небе над Севастополем четыре ракеты американского производства ATACMS, выпущенные украинскими силами, но одна в результате воздействия ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета, произошел подрыв боевой части.
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